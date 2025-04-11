العالم اليوم - نتنياهو لداعمي رسائل رفض الخدمة: "طحالب"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو لداعمي رسائل رفض الخدمة: "طحالب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 01:21 مساءً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن "من يدعم رسائل رفض الخدمة هي منظمات غير حكومة ممولة من الخارج تهدف لإسقاط حكومة اليمين".

وتابع: "الرفض هو رفض مهما حاولوا تلميعه بأسماء أخرى كل من يشجع على رفض الخدمة سيتم فصله فورا".

وقال نتنياهو: "نفس الرسائل مرة أخرى، مرة نيابة عن الطيارين، ومرة نيابة عن قدامى المحاربين في البحرية، ومرة نيابة عن آخرين، لكن الجمهور لم يعد يصدق أكاذيبهم الدعائية التي ترددها وسائل الإعلام".

وتابع: "هذه الرسائل لم تكتب باسم جنودنا الأبطال، إنها مجموعة صغيرة، صاخبة، فوضوية، ومنفصلة عن بعضها البعض من المتقاعدين - الغالبية العظمى منهم لم يخدموا حتى لسنوات".

وتابع: "تحاول هذه الطحالب الضارة إضعاف دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وتشجع عدونا على إيذائنا، لا يمكن السماح لهم بفعل هذا مرة أخرى".

وفي وقت سابق تم نشر رسالة احتجاج وقع عليها نحو 1000 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، كإعلان في وسائل إعلامية بأنحاء البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية" وليس الأمن القومي.

وأضافوا أن "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".