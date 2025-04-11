العالم اليوم - صادرات ستيلانتيس تهبط 9 بالمئة خلال الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر صادرات ستيلانتيس تهبط 9 بالمئة خلال الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 01:21 مساءً - أعلنت شركة ستيلانتيس المتعددة الجنسيات للسيارات الجمعة، تراجع صادراتها الموحدة في الربع الأول، مما يعكس في الأساس انخفاض الإنتاج في أميركا الشمالية ومنطقة أوروبا الموسعة.

وبلغ حجم الصادرات الموحدة في الربع الأول الذي انتهى في 31 مارس، ما يقدر بـ 1.2 مليون وحدة، مما يمثل تراجعا 9 بالمئة عن العام الماضي.

وتأثر الإنتاج في أميركا الشمالية بفترة العطلات المطولة خلال شهر يناير، وتأثرت أوروبا بتحول الإنتاج وانخفاض حجم المركبات التجارية الخفيفة.

وتراجعت الشحنات في أميركا الشمالية بواقع 82 ألف وحدة، أي انخفاض بواقع 20 بالمئة على أساس شهري.

ولكن في الولايات المتحدة، شهدت كل من سيارات جيب كومباس وجراند شيروكي ورام 1500/2500 ارتفاع الأحجام أكثر من 10 بالمئة في الربع الأول.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت طلبات التجزئة الجديدة في مارس في أعلى مستوياتها منذ يوليو 2023.

وانخفضت شحنات أوروبا الموسعة بواقع 47 ألف وحدة تقريبا أو 8 بالمئة من العام الماضي.

وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، كان الانخفاض بواقع 15 بالمئة في الشحنات مدفوعا في الغالب بتأثير قيود الاستيراد في الجزائر وتونس ومصر.

ويصف مصطلح "الشحنات" حجم السيارات التي يتم تسليمها للتجار والموزعين أو مباشرة من الشركة إلى عملاء التجزئة والأسطول.