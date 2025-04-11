العالم اليوم - فيديو.. محمد صلاح يكشف أسباب تجديد عقده مع ليفربول

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. محمد صلاح يكشف أسباب تجديد عقده مع ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 01:21 مساءً - أعرب النجم المصري محمد صلاح عن حماسه الشديدة للمرحلة المقبلة بعد تجديد تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، كاشفا الأسباب التي دفعته لذلك.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد محمد صلاح، بعدما كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، دون الكشف عن مدة التجديد أو تفاصيله، فيما أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن العقد مدته موسمين.

وقال صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: "أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن. قبل ذلك كان لدينا فريق رائع أيضا، لكنني وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف: "لقد قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت 8 سنوات، وآمل أن تكون 10 سنوات. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم، لقد عشت أفضل سنوات مسيرتي".

وأتم: "أود أن أقول للجماهير، أنا سعيد جدا لوجودي هنا. جددت تعاقدي لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل في المستقبل أن نفوز بالمزيد من الألقاب".

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما، حيث توج مع ليفربول بـ8 ألقاب.

ومنذ انتقاله إلى "الريدز" لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.