العالم اليوم - الحوثيون: سلسلة غارات أميركية على مواقع في صنعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 01:21 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، عن وقوع سلسلة من الغارات الأميركية استهدفت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، إن "العدو الأميركي استهدف بثلاث غارات منطقة فج عطان بمديرية معين جنوب غرب العاصمة صنعاء، كما استهدف بغارة جبل نقم شرق العاصمة صنعاء".

وأشار إلى "أن العدوان الأميركي، استهدف أيضا بخمس غارات مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على منطقة المعمر بمديرية همدان، كما استهدف بغارتين مزرعة في منطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان".

وتواصل واشنطن ضرباته الجوية ضد محافظات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمال وغربي اليمن، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف شهر مارس، "بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر" من هجمات الجماعة .

وأعلن ترامب مقتل العديد من قادة الحوثي جراء هذه الضربات، وهدد الحوثيين بـ"الإبادة التامة".

والأربعاء، أعلن مسؤول في البنتاغو عن قصف أكثر من 100 هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن منذ بدء حملتها الجوية الأخيرة ضد المتمردين المدعومين من إيران.