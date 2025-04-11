نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوة مشاة إسرائيلية تدخل منتزهات الوزاني في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن قوة مشاة إسرائيلية دخلت قبل ظهر اليوم الجمعة إلى منتزهات بلدة الوزاني في جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم أيضا رصد تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الجمعة بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان تعرض صباح اليوم، لسقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي.

كما لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في عدد من النقاط جنوبي لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين