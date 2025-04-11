العالم اليوم - وفاة "مدير إدارة الباجور" في مصر تثير جدلا.. وتحرك برلماني

انتم الان تتابعون خبر وفاة "مدير إدارة الباجور" في مصر تثير جدلا.. وتحرك برلماني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 12:24 مساءً - أثار حادث وفاة أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية في محافظة المنوفية بمصر، بالتزامن مع زيارة مفاجئة من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، جدلا واسعا.

وقد تم تداول اتهامات حول الظروف التي سبقت الوفاة، مع تبادل الروايات بين المسؤولين بشأن ما إذا كان تعنيف المدير قد أسهم في الحادث، الذي أسفر عن دعوات لإقالة الوزير وتحقيقات رسمية لفهم ملابسات ما حدث.

وبعد إعلان الوفاة قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، محمد صلاح، بكتابة منشور عبر "فيسبوك" قال فيه إن الوزارة طلبت التواصل مع الفقيد من خلال مكتب أحمد المحمدي، مساعد وزير التعليم لشؤون التخطيط والمتابعة.

وأشار إلى أن الراحل أسامة البسيوني حاول التواصل مع مساعد الوزير دون رد، ومن ثم تواصل مع وكيل وزارة التعليم وأبلغه بأنه توجه إلى مدرسة ضمن خط سير الزيارة، والتقى بمساعد الوزير، الذي وجه له لوما شفهيا وطلب منه التوجه إلى الوزارة بشكل فوري.

وأضاف أن البسيوني لم يغادر المدرسة مباشرة، مما أدى إلى تكرار طلب مغادرته من قبل مساعد الوزير في لقاء لاحق داخل المدرسة، مؤكدا أن البسيوني شارك مضمون هذه المكالمة مع زميل آخر قبل وفاته بوقت قصير.

بيان وزارة التعليم

من جهتها، أصدرت وزارة التعليم بيانا نفت فيه انتهاج سلوك غير مقبول في التعامل مع أسامة البسيوني خلال زيارة الوزير لمدارس إدارة الباجور، مؤكدة أن الزيارة شهدت إشادة وزير التعليم نظرا لما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية في كافة المدارس التي قام بزيارتها، ولم تشهد تعقيب الوزير بأي ملاحظات على العملية التعليمية داخل المدارس.

تحرك برلماني

وقال النائب في البرلمان المصري هاني خضر، إنه تقدم بطلب استجواب وزير التعليم بشأن واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية، مؤكدا أن ما ذكره وزير التعليم في البيان الخاص بالواقعة المنشور على صفحة الوزارة غير صحيح.

وأضاف في تصريح لموقع "دوت الخليج" أن رواية وكيل وزارة التعليم التي ذكر فيها أن مدير إدارة الباجور التعليمية تعرض للوم الشفهي هي الصحيحة، مشيرا إلى أنه طالب بإقالة وزير التعليم.

وكان النائب هاني خضر قد تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية.

وجاء في البيان أن مدير إدارة الباجور التعليمية توفي نتيجة زيارة مفاجئة من وزير التعليم ونائبه، والتعدي لفظا على الفقيد أمام العاملين بالمدرسة مما أدى إلى وفاته.