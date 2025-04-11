نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفلسطيني: الرفض القاطع للتهجير والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ١١ إبريل، مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول آخر التطورات بالنسبة لجهود مصر في تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار والمفاوضات الجارية لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة مع الفاعلين الدوليين، والتحضيرات ذات الصلة بمؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

كما بحث الجانبان، تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات العسكرية المتكررة بالمدن والمخيمات بالضفة الغربية.



وأكد الوزير عبد العاطي، مجددا على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشددًا على ضرورة العمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.