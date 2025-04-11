نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية اللبنانية: أبلغنا أن لا إعادة إعمار ومساعدات قبل حصر السلاح بيد الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان أبلغ بوضوح بأنه لن تتم إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الدولية له قبل حصر السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني، وجنوبه.

وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي

وأوضح رجي في تصريح أن آخر من أبلغ هذا الموقف للبنان الرسمي هي المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس التي زارت بيروت نهاية الأسبوع الماضي، مبينا أن المبعوثة الأمريكية تحدثت مع المسؤولين وأبلغتهم أن لدى لبنان حاليا نافذة مفتوحة بحيث أن الإدارة الأمريكية تريد مساعدته لتحرير أرضه وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد.

وأفاد بأن هناك شيء مطلوب من لبنان سواء لجهة الإصلاحات الاقتصادية وهذا مطلب دولي وعربي خليجي وحتى لبناني أو لجهة حصرية السلاح إذ يريد المجتمع الدولي أن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط جنوبي الليطاني.

وشدد رجي على أنه لا دولة في العالم يُفترض أن تقبل أن يكون هناك سلاح خارج إطار مؤسساتها، مضيفا أن الدولة لا تفاوض على سيادتها الداخلية، لذلك يفترض أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة، ونجد طريقة وآلية لحصر السلاح بيد الدولة.

وكانت أورتاغوس أكدت خلال زيارتها إلى بيروت أن السلطة والشعب في لبنان عليهم الاختيار بين "التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله أو التباطؤ من قبل الحكومة وفقدان شراكتنا".

فيما قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إن ‌سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني