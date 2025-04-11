لافروف: تبادل السجناء مع واشنطن يساعد في بناء الثقة المدمرة بيننا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة يساعد على تعزيز الثقة لكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لاستعادتها بشكل نهائي.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "رابطة الدول المستقلة" المنعقد في ألماتا بكازاخستان اليوم الجمعة: "تم إطلاق مبادرة تبادل السجناء من كلا الجانبين الروسي والأمريكي في آن واحد. وأنا على ثقة بأن أي بادرة إنسانية، حتى عندما يتعلق الأمر بعودة شخصين إلى أسرتيهما، تكون دائما إيجابية".

ولفت لافروف إلى أن "عملية تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن تساعد على بناء الثقة وتعزيزها التي دمرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ولكن استعادتها نهائيا ستستغرق وقتا طويلا، فقد قوّضت ودمّرت على يد إدارة بايدن.. وهذا هو التبادل الثاني من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأكد أن اتصالات روسيا مع فريق إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب أظهرت أن هناك تفاهما أساسيا على ضرورة الحوار وهذا المقاربة ممكنة.

ولفت إلى أن روسيا تتطلع إلى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة مؤكدا على ضرورة استعادة الثقة بين البلدين.

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أمس الخميس تنفيذ عملية لتبادل الموقوفين والسجناء مع الولايات المتحدة في مطار أبو ظبي، بوساطة إماراتية.

وتم مبادلة المواطن الروسي آرتور بتروف الروسي المتهم (حكم سجن- 20 عاما)بانتهاك قانون مراقبة الصادرات الأمريكية بالمواطنة الأمريكية كسينيا كاريلينا (حكم سجن - 12 عاما) التي تحمل الجنسية الروسية، المحكوم عليها بتهمة الخيانة العظمى وتقديم مساعدة مالية لدولة أجنبية.

وقال متحدث باسم المخابرات المركزية الأمريكية إن عملية التبادل هذه تؤكد أهمية الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا.

كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس وزرائه أمس الخميس، عن امتنانه الشديد للسلطات الروسية بعد إطلاق سراح المواطنة الأمريكية كسينيا كاريلينا.