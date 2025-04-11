شي يرد على ترامب: الصين لا تخاف ومواجهة العالم تؤدي إلى عزلة من يقدم على المواجهة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول تعليق له على الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إن الصين "لا تخاف ومواجهة العالم تؤدي إلى عزلة من يقدم على المواجهة".

جاء ذلك وفقا لما صرح به شي جين بينغ لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين اليوم الجمعة، نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية، حيث تابع: "لا رابح في الحرب التجارية، ومعارضة العالم لن تؤدي إلا إلى عزلة ذاتية".

وأضاف شي أنه ولأكثر من 70 عاما تأسست تنمية الصين على الاعتماد على الذات والعمل الجاد وليس على الإعانات من الآخرين، وقال: "نحن لا نخشى أي قمع ظالم بغض النظر عن كيفية تغير البيئة الخارجية. وستظل الصين واثقة وراسخة وتركز على إدارة شؤونها الخاصة بشكل جيد".

وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت أن أي حوار مع واشنطن يجب أن يقوم على المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل.

يأتي رد شي جين بينغ على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 145%.