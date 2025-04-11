نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تطور درونات فريدة التصميم تعمل بالذكاء الاصطناعي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام أن الخبراء في الولايات المتحدة يطورون طائرات مسيّرة فريدة التصميم، قادرة على العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكثر ما يميز درونات V-BAT الأمريكية الجديدة هو تصميمها الفريد الذي يجعلها قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي من أي سطح لا تتجاوز مساحته بضعة أمتار، إذ تقلع هذه الدرونات بشكل عمودي كصواريخ الفضاء ومن ثم تحلق في الجو مثل الطائرات.



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طائرة V-BAT باتت قادرة على التحليق لأكثر من 13 ساعة في كل مهمة، كما أنها تعمل بالوقود الذي يستخدم مع السفن، أي أنها مناسبة للعمل كطائرات مسيّرة مخصصة للقوات البحرية وقوات خفر السواحل، ولذلك تم اعتمادها من قبل قوات مشاة البحرية الأمريكية، واختارتها اليابان كطائرة استطلاع رئيسية للسفن.

والمهم في هذه الطائرات أيضا هي أنها أصبحت قادرة على العمل مع نظام الذكاء الاصطناعي Hivemind التابع لشركة Shield AI، الأمر الذي يمنحها القدرة على التنقل واتخاذ القرارات دون مساعدة بشرية، حتى لو انقطع الاتصال بالمشغّل، كما يمكن تجهيزها بكاميرات رؤية ليلية وكاميرات حرارية لإجراء عمليات الاستطلاع، ومنظومات حرب إلكترونية، ورادارات تمكنها من رصد الأجسام على الأرض في مختلف ظروف الطقس، ما يجعلها طائرات مسيّرة متعددة الاستخدامات