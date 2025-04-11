نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائلة فلسطينية تمسح من سجل الوجود بكامل أفرادها في قصف إسرائيلي على خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الفرا في شارع المارس بحي المحطة وسط مدينة خان يونس بقطاع غزة، مما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه، وسط غياب أي إنذارات أو سبل للنجاة.

وتحول المنزل إلى كومة من الرماد والأنقاض، لتدفن تحته عائلة بأكملها، حيث أكدت مصادر محلية أن 10 أشخاص كانوا داخل المنزل لحظة القصف، بينهم أطفال ونساء.

والقتلى هم رب الأسرة مازن إبراهيم محفوظ الفرا (37 عاما)، وزوجته سماحة عبد الناصر حسين الأسطل (35 عاما)، وعمتها مريم حسين عثمان الأسطل (58 عاما)، والأطفال مصعب (6 سنوات) وأسيد (3 سنوات)، وإبراهيم (8 سنوات) وتقى (9 سنوات)، ومريم (5 سنوات) وميرا (10 سنوات) وإبراهيم (7 سنوات).

وهذه المجزرة ليست سوى حلقة في مسلسل الإبادة الممنهجة ضد أهالي غزة، حيث تواصل آلة الحرب الإسرائيلية استهداف العائلات في بيوتها، دون أدنى اعتبار لأرواح المدنيين أو قواعد القانون الدولي.

وبلغ عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، 50 ألفا و886، فيما بلغ عدد المصابين 115 ألفا و875.