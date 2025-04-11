نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضابط أمريكي يتهم زيلينسكي بالتواطؤ في محاولة اغتيال ترامب ويطالب بمحاسبته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وحاشيته بالضلوع في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، مستشهدا بتصريحات سابقة صدرت عنهم.

وطرح ديفيس اتهاماته عبر منصة "يوتيوب"، مشيرا إلى أن تصريحات زيلينسكي السابقة، التي عبر فيها عن عدم رغبته في عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تعزز الشكوك حول تورطه.

وأضاف: "إذا ثبت أن زيلينسكي كان على علم بمحاولة الاغتيال أو متورطا فيها، فلا بد من اتخاذ إجراءات فورية. لا يمكن التغاضي عن أمر بهذه الخطورة، وعليه أن يتحمل العواقب ويُحاسب حسابا عسيرا."

يُذكر أن ترامب نجا من محاولة اغتيال في 13 يوليو 2024 أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أصيب بجروح طفيفة في أذنه. كما تعرض لمحاولة ثانية في سبتمبر من العام نفسه أثناء ممارسة الغولف، لكن تم اعتقال المهاجم قبل أن يتمكن من إلحاق أي أذى به.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الأوكرانية توترا ملحوظا، خاصة مع تباين المواقف السياسية بين ترامب وزيلينسكي