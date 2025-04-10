نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن نقل عدد كبير من القوات الأمريكية إلى بنما في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أرسلت عددا كبيرا من جنودها إلى بنما، مشيرا إلى أن هذه القوات تمركزت في بعض المناطق داخل البلاد.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزراء إدارته في البيت الأبيض: "لقد أرسلنا العديد من القوات إلى بنما وملأنا بعض المناطق التي كانت لنا سابقا.. أعتقد أن الوضع تحت سيطرة جيدة جدا".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خلال زيارته لقناة بنما أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم إنهاء ما وصفه بـ "النفوذ الصيني" على هذا الممر الملاحي الاستراتيجي.

وقال هيغسيث أمام قوات الأمن البنمية والجنود الأمريكيين المتمركزين في دولة أمريكا الوسطى: "سواء من الناحية الفعلية أو الرمزية، كان لدى الصين الشيوعية نية للهيمنة على هذه القناة. ولهذا نقول: ليس خلال عهدنا. وسنعمل على تعزيز شراكتنا أكثر من أي وقت مضى".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، وجود تدريبات ومناورات تُجرى مع الجانب البنمي، بمشاركة طرادين مزودين بصواريخ موجهة من البحرية الأمريكية، وقارب تابع لخفر السواحل، وأربع مقاتلات من طراز F-18، بالإضافة إلى أكثر من ألف عسكري أمريكي، من بينهم سرية مشاة من قوات المارينز الأمريكية.

من جانبها، اتهمت السفارة الصينية الولايات المتحدة بممارسة "الابتزاز" في سعيها لتعزيز مصالحها الجيوسياسية في المنطقة، مشيرة إلى أن اختيار بنما لشركائها الاقتصاديين "قرار سيادي بحت، ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه".

يذكر أن ترامب كان قد أبدى في وقت سابق رغبته في استعادة السيطرة على القناة من بنما، مستندا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، على خلفية تشغيل شركات صينية مملوكة للدولة لمنشآت موانئ عند نقطتي الدخول والخروج للقناة، إضافة إلى وجود واسع للبنية التحتية الصينية المحيطة بالممر