نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عزمها رفع سقف الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة سترفع سقف الدين العام، مما يغلق الباب أمام زيادات أخرى خلال العامين المقبلين.

وقال بيسنت في اجتماع حكومي بالبيت الأبيض برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنرفع سقف الدين، بعد ذلك سنطوي الملف لمدة عامين قادمين. لن نضطر للتفكير بقرارات مشابهة".

وكان بيسنت قد أعرب خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عن قلقه إزاء الحجم الهائل للدين العام للبلاد لكنه استبعد أي تخلف عن السداد.

وأضاف بيسنت: "ما زلت قلقا من كمية الديون الهائلة المتداولة، وأخشى ألا نتمكن من تحقيق خفض معقول".

وأكد بيسنت أنه يثق بأن البلاد ليست مهددة بالتخلف عن السداد، مضيفا: "لا ينبغي أن يقال للناس إن الولايات المتحدة خرجت عن السيطرة، أو أن الولايات المتحدة على وشك التخلف عن السداد. هذا غير صحيح".

وفي مارس الماضي، حذر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي من أن الحكومة الأمريكية قد تواجه خطر التخلف عن السداد بحلول أغسطس أو سبتمبر إذا لم يتم رفع سقف الدين.

كما توقع محللو مركز السياسة الثنائية (Bipartisan Policy Center) سابقا أن التخلف عن سداد الدين الأمريكي قد يحدث بين منتصف يوليو وأوائل أكتوبر