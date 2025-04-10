العالم اليوم - مصدر إسرائيلي يتحدث عن خط أحمر في سوريا.. والنظرة للشرع

انتم الان تتابعون خبر مصدر إسرائيلي يتحدث عن خط أحمر في سوريا.. والنظرة للشرع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 01:21 مساءً - قال مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوزعربية"، الخميس، إن إسرائيل "لا تريد رؤية قوات تركية على حدود الجولان"، مؤكدا أنها "لن تسكت إزاء أي قوة عسكرية في سورية تشكل خطرا عليها".

وأضاف: "نقر بوجود نوع من التواصل مع الأتراك ومستوى التواصل يحدده المستوى السياسي".

وأكمل: "لن نسمح بتشكيل أي قوة معادية في الجنوب السوري وهناك أكثر من طريقة للتدخل، وسنبقى في المنطقة العازلة طالما نشعر أن سورية دولة ضعيفة".

وأشار المصدر إلى أن "الدروز إذا أسسوا قوة خاصة بهم فلن نعمل ضدهم وإذا هاجمتهم قوة أخرى فسندافع عنهم".

ولفت إلى أن "الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لا يسيطر على كل سوريا وما زالت هناك تنظيمات مسلحة خطيرة، وسيطرته ما زالت ضعيفة".

وأكمل: "نرصد تعاونًا بين حماس و تنظيم داعش وتنظيمات جنوبي سوريا لكن لا نجزم أن إيران خلفهم".

وفيما يخص لبنان، قال المصدر: "نرصد محاولات لحزب الله لإعادة بناء قدراته حتى في الجنوب وعندما لا يتحرك الجيش اللبناني ضدها نتحرك نحن".

وأكمل: "لن نبقى إلى الأبد في لبنان ولا أطماع لدينا هناك، سننسحب من لبنان عندما نرى الدولة اللبنانية تفرض سيادتها على كل أراضيها".

وتابع: "سننسحب من لبنان عندما لا نرى أي قوة عسكرية فيها غير قوة الدولة، الجيش اللبناني جدي في مهمته لبسط سيطرة الدولة، لكنه يستطيع القيام بأكثر مما يقوم به الأن".

وأكد: "علينا ضمان ألا يعيد المحور الإيراني بناء قوته عبر بناء قوة لحماس في لبنان".