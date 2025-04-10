العالم اليوم - مبيعات BMW تهبط في الربع الأول بسبب ضعف الطلب في الصين

انتم الان تتابعون خبر مبيعات BMW تهبط في الربع الأول بسبب ضعف الطلب في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 12:24 مساءً - سجلت مبيعات بي.إم.دبليو تراجعا في الربع الأول من العام مع هبوط بواقع 17.2 بالمئة في الصين، حيث تواجه شركات صناعة السيارات الفاخرة الأجنبية صعوبة في تعزيز مبيعاتها وسط منافسة شديدة من الشركات المحلية الأرخص ونتيجة تأثر ثقة المستهلكين من أزمة عقارية طال أمدها.

وأعلنت بورشه ومرسيدس بنز ومجموعة فولكسفاغن عن انخفاض في مبيعاتها في الصين، ومن المرجح أن تزيد الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عزوف المستهلكين عن الإنفاق.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط 32 بالمئة عالميا و64 بالمئة في أوروبا مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية في المنطقة وسط طرح طرازات جديدة قبل تشديد أهداف انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي.