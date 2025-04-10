العالم اليوم - كلمة سر "كارثية".. سبب تعليق ترامب لرسومه الجمركية مؤقتا

انتم الان تتابعون خبر كلمة سر "كارثية".. سبب تعليق ترامب لرسومه الجمركية مؤقتا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 12:24 مساءً - مع تسارع التداعيات "الوخيمة" لاستراتيجيته الاقتصادية، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته الشاملة للرسوم الجمركية، بإعلانه عن إيقافها لمدة 3 أشهر.

وفي تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، قالت إنه بعد أسبوع من قيادة ترامب المتقلبة لحرب التعريفات الجمركية لقد تعلمت أميركا والعالم الدرس الأشد رعبا بشأن ولاية دونالد ترامب الثانية، مضيفة: "هذه المرة، كان انهيارا اقتصاديا مُفتعلا ذاتيا، وفي المرة القادمة، قد يكون أزمة أمن قومي".

وكعادته، كفّر ترامب عن تهوره بخطوة تصعيدية أخرى، وهي رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة، وفي حين أن موجة من الارتياح دفعت أسواق الأسهم إلى الارتفاع بعد أيام من الخسائر، إلا أن المواجهة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قد تدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

هناك عدة طرق لتفسير أحداث يوم الأربعاء، الذي اتسم بالفوضى والتناقضات من جانب البيت الأبيض الذي وصف تراجع الرئيس عن قراره على أنه "عبقرية قيادية".

وتراجع ترامب عن قراره بحسب "سي إن إن" لعلمه أن الاستمرار في مساره قد يُؤدي إلى كارثة.

الحقيقة قد تكمن في سوق السندات

غالبًا ما تُعتبر سندات الخزانة الأميركية أكثر الاستثمارات أمانا في العالم، نظرًا لتأمينها من قِبل أكبر اقتصاد في العالم، لكن موجة بيع سندات الحكومة الأميركية خلال الـ 48 ساعة الماضية أثارت مخاوف بشأن تأثير رسوم ترامب الجمركية.

كان المستثمرون يروجون لفكرة أن الولايات المتحدة، التي لطالما كانت ركيزة الاقتصاد العالمي، هي مصدر أمان، لكن تراجع ثقتهم بسبب أسلوب ترامب المتقلب حول الولايات المتحدة من معقل لاستقرار العالم إلى معقل زعزعة استقراره.

ونقلت "سي إن إن" عن 3 مصادر مطلعة تأكيدها أن الضائقة في سوق السندات كانت عاملا رئيسيا في قرار ترامب بوقف الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأثار وزير الخزانة سكوت بيسنت هذه المخاوف مباشرةً مع ترامب الأربعاء في اجتماع سبق إعلان الإيقاف، مؤكدا المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الاقتصاديون في البيت الأبيض الذين أطلعوا ترامب على تسارع وتيرة البيع في سوق سندات الخزانة الأميركية في وقت سابق من الأربعاء.

وقرر ترامب، مساء الأربعاء، خفض معدلات الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى 10بالمئة لمدة 90 يوما للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع تلك الدول.

وقال الرئيس أيضاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين إلى 125 بالمئة "بسبب عدم الاحترام الذي أظهرته الصين للأسواق العالمية"، بحسب وصفه.