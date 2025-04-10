نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تعلن موقفها من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الصين لا ترغب في خوض حروب تجارية أو جمركية، لكنها في الوقت ذاته لن تتراجع إذا نشبت حرب من هذا النوع.

وأوضح "جيان" أن الصين تلتزم بموقفها الساعي إلى التعاون التجاري السلمي، لكنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية إذا اضطرّت لذلك.

تصريحات "جيان" جاءت ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض المزيد من التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية المستوردة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث دخلت الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ اليوم الخميس، مما يزيد من التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جهة أخرى، كان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على واردات عشرات الدول والشركاء التجاريين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

إلا أنه، في المقابل، أعلن عن رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125% بأثر فوري بسبب ما وصفه "بعدم احترام الصين للأسواق العالمية".

كما أضاف ترامب أنه سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة ودول أخرى لمدة 90 يومًا، مع تقليص نسبة الرسوم إلى 10% خلال تلك الفترة، وذلك بسبب رغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض على هذه الرسوم.

التهديدات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تثير القلق في الأسواق العالمية، حيث ينذر التصعيد الجمركي بحدوث ركود اقتصادي عالمي.

ويرى الخبراء أن الخلافات التجارية بين البلدين قد تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل الاعتماد المتبادل الكبير بين الولايات المتحدة والصين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

التداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي

في هذا السياق، يزداد القلق بين المستثمرين حول تداعيات هذه المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. يشير البعض إلى أن الحرب التجارية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في أسواق المال العالمية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على سلاسل الإمداد العالمية.

كما أن التوترات المستمرة قد تضر بنمو الاقتصاد الصيني وتؤثر على صادراته التي تعد من أهم مصادر دخل الصين.