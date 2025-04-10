ماكرون: فرنسا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تخطط للاعتراف بدولة فلسطين في يونيو المقبل خلال ترؤسها والسعودية لمؤتمر دولي في نيويورك.

وقال ماكرون خلال رحلة عودته من مصر: "فرنسا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية خلال بضعة أشهر، وقد تتخذ هذه الخطوة في مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو المقبل، خلال مؤتمر لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف: "يتعين علينا التحرك نحو الاعتراف، وسنفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة. هدفنا هو رئاسة هذا المؤتمر مع المملكة العربية السعودية، حيث يمكننا استكمال عملية الاعتراف المتبادل (بالدولة الفلسطينية) من قبل عدة أطراف. أنا لا أفعل هذا لإرضاء طرف معين، بل لأنه أمر عادل".

كما أكد ماكرون أنه يريد "المشاركة في ديناميكية جماعية تسمح أيضا لكل أولئك الذين يدافعون عن فلسطين بالاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو ما لا يفعله كثيرون منهم، وأن نكون واضحين ضد أولئك الذين ينكرون حق إسرائيل في الوجود، كما هو الحال مع إيران، وأن نلتزم بالأمن الجماعي في المنطقة".

وفي إشارة إلى القمة التي أُعلن عنها في ديسمبر، والتي قُدِّمت في ذلك الوقت كفرصة لإعادة إطلاق "حل الدولتين"، صرح الرئيس الفرنسي: "هدفنا هو رئاسة هذا المؤتمر مع المملكة العربية السعودية في يونيو. ويمكننا أن نستكمل حركة الاعتراف المتبادل".