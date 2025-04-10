نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي: يجب وقف إطلاق النار في غزة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع قناة "CNN TÜRK" التركية الخاصة المقربة من الحكومة، إن أنقرة قطعت علاقاتها التجارية والديبلوماسية مع إسرائيل بسبب الوضع في فلسطين.

وأضاف هاكان فيدان أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وأكد أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وصرح الوزير التركي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدى العالم بأسره بدعم أمريكي، ويتحدى العالم بقدرات الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يجب على واشنطن أن "تضبط" نتنياهو.



وبشأن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، ذكر الوزير التركي أن هناك استعدادات بخصوص عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان، في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن العلاقات بين الرئيسين ترامب وأردوغان جيدة.

وبين خلال اللقاء أن هنالك مساع قانونية من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، في إطار قانون "كاتسا" الأمريكي