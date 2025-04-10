عاجل- ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين فى يونيو المقبل (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء)، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين «في يونيو» لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يُعقَد في نيويورك، وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة «فرانس 5»: “علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة»، مضيفًا: «هدفنا ترؤُّس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو؛ حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة”.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أجريا جولة تفقدية بمركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إلى مدينة العريش، مشيدًا بجهود مصر في إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

حسب بيان، تولت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، شرح آلية عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال المساعدات محليًا ودوليًا، وطرق الفحص والفرز والتكويد وآلية إدخالها إلى قطاع غزة حتى يتسلمها الجانب الفلسطيني.

وأوضحت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري نظام الـ «الكيو آر كود» الخاص بتسجيل بيانات المساعدات والشاحنات ومتابعة محتوياتها، كما يتضمن نظام تتبع الشاحنات الذي يوضح خط سير المساعدات الإنسانية فور استلامها من المطارات والموانئ المصرية، ثم فرزها وتجهيزها، وحتى إيصالها إلى قطاع غزة.

وأكدت أن المراكز اللوجيستية أنشأها الهلال خصيصًا لخدمة قطاع غزة وإدارة واستيعاب أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، وتقوم بدور محوري في تجهيز المساعدات حيث يتم بها عملية التعبئة والتصنيف والتكويد للمساعدات طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها، ومتابعة تفويجها عبر المعابر.

ولفتت إمام إلى سبل استقبال المساعدات في مدينة العريش محليًا ودوليًا، وذلك عبر 3 مسارات، وهي: جويًاو بحريًا، وبريا.

وأشارت إلى أن هذه الجهود يقوم بها 1500 متطوع يوميًا في العريش، و1000 متطوع في المراكز اللوجستية بالمحافظات والموانئ البحرية والجوية بالمحافظات وغرف العمليات للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة في مصر والمنظمات الدولية، حيث يعد الهلال الأحمر المصرى آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية.