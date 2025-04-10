نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرتين مسيرتين من طراز «EVO MAX» في حي الشجاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، مساء الأربعاء، السيطرة على مسيرتين إسرائيليتين شرق مدينة غزة.

وفي منشور على تلغرام، قالت “سرايا القدس” إنها “سيطرت على طائرتين من طراز (إيفو ماكس) بحي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

وذكرت أن المسيرتين كانتا تقومان بمهام استخبارية في المنطقة.

معلومات عن المسيرات إيفو ماكس

تُعد سلسلة مسيّرات Autel EVO Max من أحدث الطائرات المُسيّرة التجارية التي تقدمها شركة Autel Robotics، وتتميز بتقنيات متقدمة وقدرات متعددة الاستخدامات. تتضمن هذه السلسلة طرازات مثل EVO Max 4T وEVO Max 4T XE وEVO Max 4N، كل منها مصمم لتلبية احتياجات محددة في مجالات مختلفة.​

المواصفات العامة لسلسلة EVO Max:

زمن الطيران الأقصى: تصل مدة الطيران إلى 42 دقيقة، مما يسمح بتنفيذ مهام طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.​

سرعة الطيران القصوى: تبلغ السرعة الأفقية القصوى 23 مترًا في الثانية، مما يوفر استجابة سريعة أثناء العمليات.​

مدى نقل الصورة: يصل مدى نقل الصورة إلى 12.4 ميل (نحو 20 كيلومترًا) في ظروف مثالية، مما يضمن اتصالًا مستقرًا على مسافات بعيدة.​

مقاومة الرياح: تتحمل الرياح بسرعة تصل إلى 27 ميلًا في الساعة (نحو 12 مترًا في الثانية)، مما يسمح بالتحليق بثبات في ظروف جوية متنوعة.​

المستشعرات والأنظمة المتقدمة:

تجمع مسيّرات EVO Max بين أنظمة الرؤية الثنائية التقليدية وتقنية رادار الموجات المليمترية، مما يمكّنها من اكتشاف العوائق بحجم يصل إلى 0.5 بوصة. هذا يقلل من النقاط العمياء ويتيح التشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة أو أثناء هطول الأمطار. ​

نظام Autel SkyLink 3.0:

يأتي نظام SkyLink 3.0 بستة هوائيات وأربعة نطاقات تردد، مع تشفير AES-256 وخيار تكامل 4G، مما يوفر اتصالًا موثوقًا وآمنًا. ​

التحكم والشاشة:

يتميز جهاز التحكم بشاشة مقاس 7.9 بوصة بسطوع يصل إلى 2000 نت ودقة 2048×1536، مما يوفر رؤية واضحة حتى في ضوء الشمس المباشر. ​

الطرازات المتاحة:

EVO Max 4T: مجهز بكاميرا زووم بصري 10x بدقة 4K، وكاميرا واسعة الزاوية عالية الحساسية، وكاميرا تصوير حراري، ومحدد مدى ليزري، مما يجعله مناسبًا للتفتيش الصناعي والسلامة العامة والاستجابة للطوارئ. ​

EVO Max 4T XE: يقدم ميزات مشابهة لـ 4T مع تحسينات في القدرات التشغيلية والتكامل مع الأنظمة الأخرى.​

EVO Max 4N: مصمم خصيصًا للعمليات الليلية، مع تحسينات في قدرات الرؤية الليلية والتصوير الحراري.​

الأسعار: