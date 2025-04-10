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ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

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ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على جمهورية الصين الشعبية إلى 125%، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".

وقال ترامب: "استنادا إلى عدم الاحترام الذي أبدته الصين لأسواق العالم، أرفع التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن".

وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في اقرب وقت أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أخرى، ولت ولم تعد مقبولة".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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