نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على جمهورية الصين الشعبية إلى 125%، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".

وقال ترامب: "استنادا إلى عدم الاحترام الذي أبدته الصين لأسواق العالم، أرفع التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن".

وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في اقرب وقت أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أخرى، ولت ولم تعد مقبولة".