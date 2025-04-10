نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: إسقاط 333 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 333 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال يوم واحد.

وجاء في التقرير أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 333 طائرة دون طيار، بما في ذلك 158 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".

يشار إلى أن الجيش الروسي دمر أيضا ست قنابل جوية موجهة من طراز JDAM أمريكية الصنع.

وهاجمت القوات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، باستخدام طائرات مسيرة، محطة ضغط كورينوفسكايا في منطقة كراسنودار، المسؤولة عن تزويد خط أنابيب غاز "السيل التركي".

وأفادت الوزارة في اليوم السابق أن منشآت الطاقة الروسية تعرضت خلال الـ24 ساعة الماضية لهجومين من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بالرغم من اتفاق حظر مهاجمة منشآت الطاقة.

كما أشارت وزارة الدفاع، إلى أنه نتيجة لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية، تم فصل خط 750 كيلو فولت "محطة كورسك للطاقة النووية - ميتالورغيتشيسكايا" التابع لفرع شركة المساهمة العامة "روسيتي" - تشيرنوزيمنوي، بالإضافة إلى هجوم مسيرة أخرى على محطة الكهرباء الفرعية 35 كيلو فولت "نوفوغورييفكا" ​​التابعة للمؤسسة الحكومية الموحدة "تافريا-إينيرجو" الذي تسبب في تضرر مشعاع المحول.

وأضافت الوزارة أن نظام كييف، في انتهاك للاتفاقيات الروسية الأمريكية لوقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما اعتبارا من 18 مارس 2025، يواصل هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية