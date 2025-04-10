برلماني إيراني: البلاد أقرب إلى إنتاج الأسلحة النووية أكثر مما تتصورون

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أحمد جودة - القاهرة - قال البرلماني الإيراني حسين إمامي راد إن المسافة التي تفصلنا عن إنتاج السلاح النووي أقل بكثير مما تتصورون، مؤكدا أن الشيء الوحيد الذي يمنع ذلك هو فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقلت وكالة "مهر" عنه قوله خلال جلسة مفتوحة في البرلمان: "المسافة التي تفصلنا عن إنتاج السلاح النووي أقل بكثير مما تتصورون، نحن أقرب إلى صنع الأسلحة النووية، والشيء الوحيد الذي يوقفنا هو فتوى زعيمنا التي يجب علينا اتباعها".

وكان بيان النائب الإيراني بشأن الأسلحة النووية هو الحادث الرابع من نوعه خلال الأسبوع الماضي، حيث دعا زميل إمامي راد النائب البرلماني محمد رضا صباغيان بافقي، يوم أمس، إلى "تطوير الأسلحة النووية"، واصفا ذلك بأنه "رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقبل يومين، قال البرلماني الإيراني، محمد قاسم عثماني، إن "تجنب الصراع العسكري هو شرط العقل والمنطق"، مضيفا: "لكن جشع الاستكبار العالمي يصل إلى درجة لا تترك لنا خيارا سوى هذا المسار إلا إذا كنا نملك أدوات مواجهة ظلمه وطمعه، والطريق الوحيد هو التحرك بسرعة وبلا توقف نحو صنع السلاح النووي للردع".

وكتب زميلهم عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد نادري في 31 مارس على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "العديد من ممثلي النخبة والمهتمين بالبلاد يطالبون باختبار وتصنيع قنبلة نووية".

وفي وقت سابق، قال نادري إن "افتقار إيران للردع الفعال، بما في ذلك الردع النووي، يعرض البلاد لمخاطر جسيمة، في حين أن فكرة الردع تجد المزيد والمزيد من المؤيدين كل يوم، حيث أنه بغض النظر عن الرئيس الأمريكي في السلطة، فإنه يتحدث دائما مع طهران بخيار عسكري لحل الخلافات على الطاولة".

وشدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني على أن "استمرار عضوية طهران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية دون أي ضمانات حقيقية قد يؤدي إلى تقليص القدرة الرادعة للبلاد، ولذلك ينبغي النظر بجدية في ضرورة استمرار عضوية إيران في المعاهدة وحتى إمكانية الانسحاب منها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، عن محادثات مباشرة مع إيران، من خلال اجتماع "شبه رفيع المستوى" يوم السبت، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق، لأن لا أحد يريد العكس.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المرشد الأعلى علي خامنئي سمح بمفاوضات "غير مباشرة فقط مع الولايات المتحدة لأننا لا نثق بها".

وقد كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس، النقاب عن الوفود التي ستشارك في المفاوضات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان السبت المقبل، حيث قالت إن الوفد سيكون برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما سيمثل الولايات المتحدة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف