نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة بولندية: أوكرانيا لم تعد من أولويات ترامب ويريد التخلص من عبئها في أسرع وقت ممكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "Myśl Polska" البولندية أن أوكرانيا ليست من بين الأولويات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في المنشور: "لقد حدد ترامب أولويات جديدة في الجغرافيا السياسية للولايات المتحدة، ويمكننا أن نرى أن أوكرانيا أصبحت عبئا على الولايات المتحدة، ويجب التخلص منها في أسرع وقت ممكن".

وتشير المقالة إلى أن الرئيس الأمريكي يريد الإلقاء بعبء هذه المشكلة على عاتق الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وبريطانيا وبولندا.

وكان نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك قد قال في وقت سابق إن مشروع الاتفاق الجديد بشأن الموارد الأوكرانية ليس في صالح كييف.

وبحسب قوله، فإن الوثيقة تفترض مشاركة الولايات المتحدة في إدارة جميع الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، ولا وجود لكلمة واحدة عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. من جانبه، اتهم زيلينسكي الولايات المتحدة بتغيير شروط الاتفاق، كما رفض الاعتراف بالمساعدات التي قدمتها واشنطن في السابق على أنها ديون.

وفي آخر تطورات مسألة توقيع اتفاقية المعادن، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن "كل شيء جاهز" لإبرام اتفاق الموارد مع كييف، حيث سيصل ممثلون عن أوكرانيا إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري. من جهتها أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن كييف تعتزم إرسال فريق إلى واشنطن الأسبوع القادم لبدء مفاوضات حول اتفاق جديد مع الولايات المتحدة بشأن هذه الاتفاقية