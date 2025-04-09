العالم اليوم - مع هذه الحيلة.. لن تتخلص من ماء سلق البيض بعد الآن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 01:21 مساءً - يعتبر ماء سلق البيض غنيا بالمعادن ويحمل فوائد أكثر مما تظن، وبدلا من التخلص منه، يمكنك الاستفادة منه بشكل مدهش إذا كنت من محبي زراعة النباتات.

أثناء الغليان، تُطلق قشور البيض الكالسيوم في الماء، مُكوّنةً سمادا طبيعيا وفعالا يُغذي نباتاتك دون الحاجة إلى مواد كيميائية. يساعد الكالسيوم الموجود في قشر البيض على موازنة درجة حموضة التربة، مما يسمح للنباتات بامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر. وهو مفيد بشكل خاص للنباتات التي تحتاج إلى الكالسيوم مثل الطماطم والفلفل. وببساطة بدلا من التخلص من ماء السلق، دعه يبرد واستخدمه في حديقتك لمساعدة النباتات على النمو بقوة وصحة.

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