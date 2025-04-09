شهيته مفتوحة للمزيد.. ترامب يهدد أستراليا برسوم جمركية جديدة على أدويتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:31 مساءً - لم يكتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسومه الجمركية التي فرضها على أكثر من 60 دولة، بل يجهّز لفرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية، لإجبار المزيد من شركات التصنيع العملاقة على الانتقال إلى أمريكا، وهي الخطوة التي قد تزيد من توتر العلاقات خاصة مع أستراليا، بحسب "يوإس توداي".

من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ بدء من اليوم الأربعاء بما في ذلك رسوم جمركية بحد أدنى 104% على الواردات الصينية.

كان الرئيس الأمريكي أشار إلى أنظمة الأدوية المدعومة التي تديرها العديد من الدول بما في ذلك أستراليا، حيث تُعرف باسم نظام المزايا الصيدلانية(PBS)، وجاءت تعليقاته بعد ساعات من تصريح ممثله التجاري، جيميسون جرير، بأن على الولايات المتحدة "زيادة ميزانها التجاري" مع أستراليا واستخدام الأموال الناتجة عن الرسوم الجمركية لمعالجة عجز تجاري أوسع نطاقًا قدره 1.2 تريليون دولار مع بقية العالم.

تصدر أستراليا إلى الولايات المتحدة سنويا ما قيمته نحو ملياري دولار من الأدوية، وخاصة اللقاحات ومنتجات الدم.

من المرجح أن يُفاقم فرض الرسوم الجمركية على الأدوية توتر العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا، وقد أوضح رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيز بأن هيئة الخدمات العامة "غير قابلة للتفاوض"، بينما أعلن زعيم المعارضة، بيتر داتون، أن حماية الهيئة "أمرٌ مقدس" في مفاوضات التجارة.

أعربت شركات الأدوية الأمريكية منذ فترة طويلة عن مخاوفها بشأن برنامج الخدمات الصحية، مدعية أن الأستراليين لا يدفعون ما يكفي مقابل الأدوية بالنظر إلى المليارات التي تنفقها الشركات على البحث والتطوير، بينما حذّر محللون وأكاديميون من أن الرسوم الجمركية على واردات الأدوية ستُزيد من أسعار المستهلكين.

وشهد تصنيع الأدوية محليًا انكماشًا كبيرًا في العقود الأخيرة، ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، انتقل معظم إنتاج المكونات الصيدلانية الفعّالة إلى الصين ودول أخرى.

زفي الأسبوع الماضي فرض ترامب سلسلة واسعة من الرسوم الجمركية على 185 دولة على حد سواء، ما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم وزعزعة الاقتصاد العالمي.

استغل الرئيس خطابه لحثّ المشرّعين الجمهوريين على الترويج لأجندته الاقتصادية، وهي إعادة تنظيم شاملة للتجارة بهدف إعادة المصانع والاستثمار إلى البلاد.

وواجه ترامب معارضة متزايدة للرسوم الجمركية داخل حزبه، في غضون ذلك، يرى الديمقراطيون أن هذه القضية قد تصب في صالحهم خلال انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

بينما أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية ستصل إلى 104% اعتبارًا من اليوم، وأعلن ترامب عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، إضافة إلى ضريبة أولية بنسبة 20% ورسوم جمركية متبادلة بنسبة 34%، بعد أن ردت الصين على الرسوم الجمركية المتبادلة بضريبة بنسبة 34%.