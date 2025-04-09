وزير الصناعة فرنسي يدعو الشركات المحلية لتعليق استثماراتها في أمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:31 مساءً - قال وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري تحليل التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على قطاعات مثل الفضاء والطيران ومستحضرات التجميل والسلع الفاخرة من أجل معايرة استجابة الاتحاد الأوروبي.

وذكر "فيراتشي" لإذاعة "فرانس إنفو" أن رد فعل الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون "حازمًا ومتناسبًا" لتجنب التصعيد الذي من شأنه أن يؤثر على الوظائف، حسب وكالة "رويترز".

ودعا الوزير الفرنسي الشركات الفرنسية إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة في ظل الخلافات القائمة بين فرنسا وأوروبا وبين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

واستطرد قائلًا: "علقوا استثماراتكم، في هذه المرحلة المعقدة للغاية، نحن الآن في حالة من الارتباك الشديد، الاستثمارات التي كانت متوقعة أصبحت الآن غير مؤكدة".

ودخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم، بما في ذلك رسوم جمركية ضخمة بنسبة 104% على السلع الصينية، ما أدى إلى تعميق حربه التجارية العالمية حتى في الوقت الذي يستعد فيه للمفاوضات مع بعض الدول.