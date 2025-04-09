العالم اليوم - مصر تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للجيش عبر صندوقها السيادي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:24 مساءً - تعتزم مصر طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل الشركة الوطنية للبترول وشركة شل أوت وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري الأربعاء.

وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي شهد "مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز".

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لمنح الحكومة المصرية قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وجاء في البيان أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة.

وتسعى الحكومة المصرية لتسريع برنامج الطروحات الحكومية وبيع حصص في 10 شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للجيش، خلال عام 2025.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وذكر المجلس في البيان أن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة".