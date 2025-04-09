العالم اليوم - نواب في الكنيست الإسرائيلي يتلقون أظرفا "مشبوهة"

انتم الان تتابعون خبر نواب في الكنيست الإسرائيلي يتلقون أظرفا "مشبوهة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:24 مساءً - ذكر عدد من النواب في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، أنهم تلقوا أظرفا تحتوي على "مواد مشبوهة"، بعد أن تم إرسالها إلى منازلهم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن السلطات الإسرائيلية تعتقد بأن الأظرف المشبوهة أرسلتها جماعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الجماعة كانت هددت أعضاء في الائتلاف الحاكم بإسرائيل وعائلاتهم في العام الماضي.

في فبراير من العام الماضي، تم وضع رسالة تهديد على باب منزل عضو الكنيست إيلي دلال من حزب الليكود، وتم إرسال رسالة مماثلة أيضًا إلى عضو الكنيست إلياهو رفيفو.

وذكر الكنيست في ذلك الوقت أن "المسألة أُحيلت إلى مسؤول الكنيست وأُحيلت إلى السلطات المعنية، بما في ذلك شرطة إسرائيل".

وفي أعقاب الحادثة، فتحت الشرطة تحقيقا شارك فيه جهاز الأمن العام "الشاباك" أيضا.

وتأسست الجماعة الصيف الماضي على يد مجموعة من الإسرائيليين من أماكن مختلفة.