العالم اليوم - خطة إسرائيل في منطقة رفح.. هآرتس تعلن التفاصيل

انتم الان تتابعون خبر خطة إسرائيل في منطقة رفح.. هآرتس تعلن التفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:24 مساءً - كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجعل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها، التي تشكل خمس مساحة قطاع غزة، جزءا من المنطقة العازلة.

وكانت المنطقة، الواقعة بين محور فيلادلفيا في الجنوب وممر موراغ في الشمال، موطنا لنحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب، لكن في الأسابيع الأخيرة أصبح المكان مهجورا تقريبا بعد أن أحدث الجيش الإسرائيلي الفوضى فيه.

ومؤخرا، وبعد انتهاء وقف إطلاق النار، دعا الجيش السكان المدنيين الذين ما زالوا يعيشون هناك إلى الإخلاء والانتقال إلى المنطقة الإنسانية بالقرب من الساحل، في منطقتي خان يونس والمواصي.

وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين طريقي فيلادلفيا وموراغ، وتشمل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها.

ولن يسمح للسكان بالعودة إليها، حيث يجري النظر في هدم كافة المباني فيها.

وفي الوقت نفسه، تثير شهادات المقاتلين الذين عملوا في أجزاء أخرى من محيط القطاع تساؤلات بشأن المخاطر، التي تتربص بالجنود والسكان المدنيين في قطاع غزة وحتى الرهائن.