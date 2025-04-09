العالم اليوم - "مترو غزة".. تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق حماس

انتم الان تتابعون خبر "مترو غزة".. تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:22 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي دمر حتى الآن حوالي 25 بالمئة فقط من أنفاق حماس في قطاع غزة.

وأكدت القناة 12 نقلا عن مصادر أمنية، أن الجيش الإسرائيلي حقق تقدما محدودا في عملية تدمير شبكة الأنفاق التي أنشأتها حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا للمصادر فقد تمكنت القوات الإسرائيلية من تدمير نحو 25 بالمئة فقط من الأنفاق المعروفة، مما يشير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الشبكة المعقدة لا يزال قائما ويشكل تهديدا فعليا.

وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عدد من الأنفاق الخاصة بالتهريب بين مصر وغزة، معتبرة أن هذه الأنفاق تعد تحديا أمنيا متجددا، لا سيما في ظل صعوبة تتبعها أو تدميرها بالكامل.

إسرائيل ترفض الانسحاب من "فيلادلفيا"

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل ترفض سحب قواتها من ممر فيلادلفيا الحدودي جنوب قطاع غزة، رغم تحذيرات من خبراء أمنيين أشاروا إلى أن الوجود العسكري في هذه المنطقة لا يكفل بالضرورة وقف عمليات التهريب أو تحجيم نشاطات حماس.

ويأتي هذا التقرير في ظل تصاعد التوترات الأمنية في القطاع، ووسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، والتي تهدف بحسب تل أبيب إلى تدمير قدرات حماس التحتية ومنعها من إعادة بناء قوتها.