العالم اليوم - وزير المالية المصري: نستهدف إصدار صكوك بملياري دولار في 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:22 صباحاً - قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن الحكومة المصرية تستهدف إصدار صكوك بملياري دولار في 2025 من خلال أكثر من طرح، مشيرا إلى أنه تم تعيين بنوك لهذا الغرض "ونحن في مرحلة الدراسات المتقدمة جدا" لإصدار الصكوك.

وحول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على مصر، أكد كجوك أنه لا يزال هناك حوار ونقاش حول الأمر مشيرا إلى ضرورة النظر للأمر بشكل متكامل "فقد نستفيد من جانب ونتضرر من آخر".

وأضاف "الأمر لا يزال في مراحله المبكرة ولا بد أن نكون حذرين، لأن أي قدر من عدم اليقين في العالم "يؤثر علينا".

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز على هامش مؤتمر عربي في الكويت، الأربعاء، إن بلاده منفتحة جدا على أي مبادرات تتعلق بمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات العام الماضي.