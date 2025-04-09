العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يتقدم في غزة.. فيديو يوضح تفاصيل العملية

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يتقدم في غزة.. فيديو يوضح تفاصيل العملية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:22 صباحاً - أعلن الجيش الاسرائيلي، الأربعاء، أنه يواصل العملية البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلاح الجو يغير على أكثر من 45 هدفا في أنحاء قطاع غزة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف الجيش: "في منطقة رفح تعمق قوات فرقة غزة (143) العملية في منطقة تل السلطان حيث عثرت القوات على فتحات أنفاق ودمرت بنى تحتية في المنطقة".

وتابع: "قوات الفرقة 36 تواصل العمل في منطقة رفح وفي محور موراغ في منطقة لم يعمل فيها الجيش في الماضي، خلال أنشطتها عثرت القوات ودمرت مباني كانت تستخدم لأنشطة إرهابية بالإضافة إلى بنى تحتية تحت الارض وقضت على مخربين".

وأكمل الجيش: "في شمال قطاع غزة، تواصل الفرقة 252 العمل بالتحرك في منطقة الشجاعية. على مدار اليوم الأخير قضت القوات على مخربين ودمرت بتعاون مع سلاح الجو مخزون من الوسائل القتالية".

وأضاف: "كما هاجم سلاح الجو أكثر من 45 هدفًا للمنظمات في أنحاء قطاع غزة. لقد استهدف سلاح الجو موقعا لإنتاج وسائل قتالية وقذائف صاروخية جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل ومباني عسكرية ومستودعات أسلحة وخلايا".