ترامب: الإعلان عن تعريفات جمركية كبيرة على المنتجات الدوائية قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 09:31 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المنتظر أن يعلن عن تعريفات جمركية كبيرة على جميع منتجات الأدوية الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قريبًا، بحسب رويترز.

وقال ترامب في حفل عشاء اللجنة الوطنية الجمهورية في الكونجرس في واشنطن، أن فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الدوائية سيجعلها تعود بسرعة إلى الإنتاج في الولايات المتحدة مرة أخرى.

وأكد ترامب أن الميزة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية هي أنها السوق الكبيرة، ووفقا للتقرير من المرجح أن هذه الرسوم إلى رفع أسعار الأدوية الأمريكية للمرضى.

وأثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي وأدت إلى زعزعة النظام التجاري العالمي وهزات في البورصات الرئيسية.