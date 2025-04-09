ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف ملهى في الدومينيكان إلى 79 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 09:31 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار سقف ملهى ليلي، خلال حفل موسيقى حضره عدد من الساسة والرياضيين والمواطنين في سانتو دومينجو عاصمة الدومينيكان إلى 79 قتيلًا، و160 مصابًا.

وأوضح خوان مانويل مينديز، مدير مركز عمليات الطوارئ في تصريحات له، أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين محتملين تحت حطام المبنى، بحسب وكالات.

وقال مينديز: "نفترض أن العديد منهم ما زالوا أحياء، ولذلك لن تفقد السلطات الأمل حتى لا يبقى شخص واحد أسفل الأنقاض".

من جانبه، أعرب رئيس الدومينيكان لويس رودولفو أبي نادر عن حزنه العميق إزاء المأساة، وأكد في منشور على منصة "إكس" أن جميع فرق الإنقاذ تعمل من أجل إنقاذ الضحايا ومساعدة المصابين.

ولم تعلن السلطات بعد السبب الدقيق لانهيار السقف، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

وعلى مدار 12 ساعة بعد انهيار السقف، كانت طواقم الإنقاذ تنتشل الناجين من تحت الحطام. واستخدم رجال الإطفاء أدوات لرفع قطع الخرسانة الثقيلة بعد إزالة كتل من الخرسانة المكسرة.