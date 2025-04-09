6 قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل مجمع سكني بولاية فرجينيا الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 09:31 صباحاً - قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار في شمال شرق ولاية فرجينيا الأمريكية، بحسب وكالة أسوشيتيد برس.

وقالت السلطات الأمريكية، إنها تلقت بلاغًا بشأن إطلاق نار في مجمع سكني في مقاطعة سبوتسيلفانيا، على بعد حوالي 65 ميلًا جنوب غرب واشنطن العاصمة.

وأكدت المتحدثة باسم مكتب عمدة المدينة أن الشرطة عند وصولها المكان، عثرت على 6 أشخاص مصابين بطلقات نارية، مشيرة إلى أنه توفى 3 أثناء نقلهم إلى المستشفيات.

ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة هويتهم وأسباب الحادثة البشعة، وفقًا لبيان مكتب الشرطة، حيث لم يتم القبض على أي متهم حتى الآن، ويوجد عدد من المشتبه بهم يتم ملاحقتهم.