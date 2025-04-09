العالم اليوم - تصعيد واشنطن ضد الصين يشعل بريق الذهب

انتم الان تتابعون خبر تصعيد واشنطن ضد الصين يشعل بريق الذهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 09:24 صباحاً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة واحدا بالمئة، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع تراجع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، فيما لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف الركود.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 3010.39 دولار للأونصة (الأوقية) بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3026.90 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وهبط الدولار مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.84 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.10 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 908.81 دولار.

حرب الرسوم تزيد الطلب على الملاذات الآمنة

رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 104 بالمئة بعد فرض بكين رسوما مضادة على السلع الأميركية. واتهم الصين بالتلاعب باليوان لتعويض الرسوم. ورفضت الصين الرضوخ لما وصفته بالابتزاز وتعهدت "بالقتال حتى النهاية".

ودخلت الرسوم الجمركية الخاصة بكل بلد حيز التنفيذ في الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، كما كان مقررا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد لوكالة رويترز: "تحول الدولار نحو الهبوط بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار".

وأضاف "بسبب حالة عدم اليقين حيال النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لبلوغ مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه على مدى الأسبوع الماضي".

وحد من مكاسب الذهب، الذي لا يدر عائدا، عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات التي بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر.

وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار للأونصة في الثالث من أبريل.

وتترقب الأسواق محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع صدوره في وقت لاحق من اليوم، وكذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الخميس.