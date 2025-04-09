الصين الأعلى.. رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 08:25 صباحاً - دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 104% على السلع الصينية، مما يؤدي إلى تعميق حربه التجارية العالمية، بحسب الوكالات.

وتأتي جولة الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات إلى الولايات المتحدة - في الوقت الذي هزت فيه الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي النظام التجاري العالمي الذي استمر لعقود من الزمن، وأثارت مخاوف من الركود ودفعت الأسهم العالمية إلى الانخفاض بشكل حاد.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون مستوى 5000 نقطة لأول مرة، وفقًا لتقارير رويترز، حيث خسرت شركات المؤشر ما قيمته 5.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ أن كشف ترامب عن الرسوم الجمركية الأربعاء الماضي.

وكان ترامب قد ضاعف الرسوم الجمركية على الواردات الصيني ، والتي كانت مُحددة بنسبة 54% الأسبوع الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية المضادة التي أعلنتها بكين الأسبوع الماضي، وتعهدت الصين بالقتال حتى النهاية في مواجهة ما تعتبره ابتزازًا.

وقال ترامب في عشاء اللجنة الوطنية الجمهورية في الكونجرس، إنه يعتقد أن الصينيين سيتوصلون إلى اتفاق معهم في وقت ما، مؤكدًا أنهم يريدون ذلك.