العالم اليوم - "فيرتيغلوب" تقترح إعادة شراء 2.5 بالمئة من الأسهم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 06:24 صباحاً - أعلنت فيرتيغلوب، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحديث أجندة الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية المُخطط عقده يوم 9 إبريل 2025، وذلك سعياً للحصول على موافقة المساهمين على مقترح إعادة شراء ما يصل إلى 2.5 بالمئة من أسهم رأس مال المُصدَر للشركة.

وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المقترحة البالغة 125 مليون دولار (5.5 فلس للسهم)، سيرفع ذلك إجمالي توزيعات عام 2024 إلى 275 مليون دولار (12.2 فلس للسهم).

ويؤكد هذا المقترح ثقة فيرتيغلوب في خططها طويلة الأمد للنمو والتزامها بتحقيق قيمة مُستدامة للمساهمين، مدعومةً بمبادراتها الاستراتيجية.

وبعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية المعنية، ستقوم الشركة بتنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم عبر صفقات السوق المفتوحة وفقاً للوائح سوق أبوظبي للأوراق المالية، على أن يَعتمد حجم الأسهم المُشترَاة على أوضاع السوق والعوامل الأخرى المؤثرة في العملية.

وبحسب ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيصوت المساهمون أيضاً خلال الاجتماع على عدد من القرارات الرئيسة التي تتضمن توزيع أرباح نقدية بقيمة 125 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2024 5.5) فلس للسهم (، مما يرفع إجمالي توزيعات أرباح عام 2024 إلى 275 مليون دولار أمريكي (12.2 فلس للسهم) و إجمالي توزيعات أرباح منذ الطرح العام الأولي الي 2.5 مليار دولار.

وبحسب ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيصوت المساهمون أيضاً خلال الاجتماع على عدد من القرارات الرئيسة التي تتضمن توزيع أرباح نقدية بقيمة 125 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2024، مما يرفع إجمالي توزيعات أرباح عام 2024 إلى 275 مليون دولار (12.2 فلس للسهم) و إجمالي توزيعات أرباح منذ الطرح العام الأولي الي 2.5 مليار دولار.

وسيتولي مجلس إدارة الشركة الإشراف على عملية إعادة شراء الأسهم، وإدارتها، في حال تمت الموافقة عليها، ويمكن ان تخضع للتعديل أو يتم إيقافها في أي وقت، مع اعتبار نسبة 2.5% من الأسهم الحد الأقصى المعتمد لإعادة الشراء.

تتمتع شركة فيرتيغلوب، منصة شركة "أدنوك" لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون وأكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً وأكبر مُنتِج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بوضع فريد يُمكنها من تعزيز دورها الريادي في القطاع وترسيخ مكانتها كشركة رائدة وصاحبة سبق في مجال الأمونيا المستدامة.