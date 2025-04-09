العالم اليوم - بسبب الصين.. حملة ترامب على الحوثيين تقلق مسؤولين أميركيين

انتم الان تتابعون خبر بسبب الصين.. حملة ترامب على الحوثيين تقلق مسؤولين أميركيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:20 صباحاً - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قادة عسكريين أميركيين يشعرون بقلق متزايد من تأثير الحملة العسكرية الجارية على الحوثيين في اليمن على الجاهزية العسكرية الأميركية، لا سيما في ظل التوترات مع الصين.

وبحسب مسؤولين في الكونغرس تحدثوا للصحيفة بشرط عدم كشف هويتهم، فإن وزارة الدفاع الأميركية قد تضطر قريبا إلى تحويل ذخائر دقيقة وبعيدة المدى من مخزوناتها المخصصة لردع الصين، لتغطية الاحتياجات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة إلى أن الحملة الجوية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد أهداف للحوثيين في اليمن استهلكت كميات كبيرة من الذخائر، مما زاد من الضغوط على المخزونات الأميركية.

كما تأثرت الجاهزية في منطقة المحيط الهادئ بسبب نشر سفن وطائرات حربية أميركية في الشرق الأوسط، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة منذ أكتوبر 2023، ومع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن القوات الأميركية العاملة في هذه المهام باتت تعمل بوتيرة تشغيلية مرتفعة، الأمر الذي يرهق الأفراد والمعدات على حد سواء، ويجعل حتى أعمال الصيانة الأساسية أكثر صعوبة في هذه الظروف.

ومن المتوقع أن يُسأل الأدميرال صموئيل بابارو، قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ مايو، عن هذه التحديات المتعلقة بالجاهزية العسكرية، عندما يدلي بشهادته أمام الكونغرس خلال جلسات استماع ستُعقد يومي الأربعاء والخميس.

كما حذر مسؤولون من أن الدعم الأميركي المستمر لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى عقود من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وأفغانستان، قد استنزف موارد مهمة كان من المفترض أن تُخصص لمنطقة آسيا.

وأضافت الصحيفة أنه "في حال شنت إسرائيل هجوما على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية في المستقبل القريب، وأدى ذلك إلى إشعال حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن تضطر إدارة ترامب إلى تخصيص المزيد من الموارد العسكرية للمنطقة، ما قد يزيد من تعقيد الموقف الاستراتيجي الأميركي في مواجهة الصين.