العالم اليوم - "حصيلة مروعة" جراء انهيار سقف ملهى ليلي في الدومينيكان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:20 صباحاً - قتل 58 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مئة في انهيار سقف ملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان، وفق حصيلة جديدة أوردتها أجهزة الإسعاف الثلاثاء، مع مواصلة عمّال الإنقاذ البحث عن ناجين.

وأعلن خوان مانويل مينديز، مدير مركز عمليات الطوارئ، للصحفيين في تحديث لعدد ضحايا الانهيار، أن "هناك 58 قتيلا"، مشيرا إلى أن حصيلة المصابين تتخطى المئة.

وقال مينديز: "نعمل على إنقاذ من يمكننا إنقاذهم أحياء وننتشل الجثث التي نعثر عليها. لكن تركيزنا منصب على الأشخاص الذين يمكننا إنقاذهم أحياء لأننا نسمعهم يطلبون المساعدة".

وأوضح أن العمل جار "بلا كلل" لمساعدة المحتاجين.

وتجمع عشرات الأشخاص في الموقع سعيا منهم للاطمئنان على مصير أحبائهم المفقودين، ومن بينهم المغني الشهير روبي بيريز.

وكان بيريز البالغ 69 عاما، على خشبة المسرح عندما حصل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي وانهار السقف، وفق مقطع فيديو للحادث تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن فيه سماع امرأة تصرخ "ماذا حدث؟".

وأعلن الرئيس لويس أبي نادر أن نيلسي كروز، رئيسة بلدية مونتي كريستي، قضت في المستشفى متأثرة بإصاباتها.

وجاء في منشور لأبي نادر على منصة "إكس" أن الحكومة "تتابع القضية دقيقة بدقيقة"، وقد توجّه شخصيا إلى مكان الحادث.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات لرافعة في الموقع ولأشخاص يعتمرون خوذا واقية يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض.