غزة.. 271 شهيداً ومصاباً في 24 ساعة
استشهد نحو 60 فلسطينياً وأصيب العشرات، اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد 58 شخصاً وإصابة 213 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان منذ استئنافه في شهر مارس الفائت إلى 1449 شهيداً و3647 مصاباً، وإلى 50810 شهداء و115688 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 22 شخصاً نتيجة الغارات المتفرقة، منذ فجر اليوم، بينما استشهد 8 أشخاص نتيجة غارات استهدفت خيام النازحين في خان يونس.
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