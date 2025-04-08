العالم اليوم - وزير الدفاع الأميركي يؤكد على الشراكة القوية مع مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:24 مساءً - أجرى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدفاع المصري، الجنرال عبد المجيد أحمد صقر، جرى خلاله التأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، ومناقشة الفرص لتعزيز المصالح المشتركة.

كما تناول الاتصال أهمية أمن البحر الأحمر، والأفعال المتهورة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، والتي أثرت سلبًا على قناة السويس والاقتصاد العالمي، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية.

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