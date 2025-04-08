ضابط أوكراني يعترف: الوضع الصعب على الجبهة يجبر القادة الأوكرانيين على الانسحابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:23 مساءً - أعلن الضابط في القوات الأوكرانية فيتالي ليتفين لصحيفة "أوكراينسكا برافدا" أن الوضع الصعب على الجبهة يجبر القادة الأوكرانيين على إصدار أوامر متتالية بالانسحاب.

وقال: "الآن، عندما تظهر مواجهات واشتباكات في مناطق قد يكون العدو قادر على السيطرة عليها، يتخذ قادة كتائبنا في كثير من الأحيان قرارا بإنقاذ الأفراد والتراجع".

وأضاف أن الجيش الروسي يراقب باستمرار وحدات القوات الأوكرانية باستخدام طائرات الاستطلاع المسيّرة، وبعد ذلك يقومون بتدميرها باستخدام مسيرات FPV و"لانتسيت" ومنظومات المدفعية.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 138 ألف عسكري. حسب تقديرات وكالة "نوفوستي" استنادا إلى تقارير وزارة الدفاع الروسية.

كما تشير التقديرات إلى أن القوات الأوكرانية خسرت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ما يقرب من 2.5 ألف دبابة ومدرعة، وأكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة وغيرها من الأسلحة والآليات.