DOGE تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن المسؤولين غير الموالين لترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:23 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة كفاءة الحكومة تستخدم روبوت الدردشة Grok القائم على الذكاء الاصطناعي لمراقبة اتصالات وكالة حماية البيئة والتصريحات المعادية للرئيس دونالد ترامب.

وتم تطوير خدمة الذكاء الاصطناعي Grok من قبل شركة xAI التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والذي يترأس أيضا إدارة كفاءة الحكومة (DOGE).

وقالت وكالة "رويترز": "تستخدم DOGE بنشاط روبوت الدردشة Grok الذي طوره ماسك والقائم على الذكاء الاصطناعي في إطار عمله على تقليص حجم الحكومة الفدرالية".

وأضافت: "في وكالة حماية البيئة، أبلغ موظفون تم تعيينهم من قبل ترامب بعض المديرين بأن فريق ماسك يُدخل الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين، بما في ذلك البحث عن عبارات في الرسائل تُعتبر عدائية تجاه ترامب أو ماسك".

وبحسب بيانات "رويترز"، يتم على وجه الخصوص مراقبة الاتصالات التي تتم عبر منصة Microsoft Teams وبرامج أخرى يستخدمها موظفو الوكالة.

وأفادت وكالة حماية البيئة، لوكالة "رويترز" بأنها تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل "تحسين وظائف الوكالة وتعزيز الكفاءة الإدارية"، لكنها نفت التعاون مع DOGE في استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة قضايا متعلقة بالموظفين.

وقد أُنشئ قسم الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة (DOGE) بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف "خفض النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية".