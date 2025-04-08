اليابان مستعدة للمشاركة في مساعدات ”الناتو” لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:27 مساءً - أبدى وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني خلال اجتماع مع أمين حلف "الناتو" مارك روته استعداد بلاده للمشاركة في جهود حلف "الناتو" لمساعدة أوكرانيا من خلال التدريبات وإرسال المعدات.

وأشار ناكاتاني، الذي نقلت وكالة "كيودو" للأنباء تصريحاته، إلى أن "الأوضاع الأمنية ​​حول اليابان أصبحت صعبة على نحو متزايد".

وأكد الطرفان عزمهما تعزيز التعاون في إطار خطة الشراكة الفردية بين اليابان وحلف "الناتو" في مجال الفضاء والفضاء الإلكتروني، وكذلك في مجال مكافحة المعلومات الكاذبة.

وقبل لقائه مع ناكاتاني، زار روته قاعدة يوكوسوكا التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في محافظة كاناغاوا المجاورة لطوكيو، وصعد على متن أحدث فرقاطة يابانية، موغامي، واستمع إلى شرح من العسكريين بشأن الغواصات المسيرة تحت الماء التي تستخدم في البحث عن الألغام. وخلال زيارته للقاعدة، تطرق إلى الوضع حول تايوان وقال إنه يراقبه عن كثب، معربا عن اعتقاده بوجود "بعض العلامات المثيرة للقلق حقا" هناك.

كما أعرب روته عن رغبته في تعزيز التعاون بين حلف "الناتو" واليابان في الصناعة العسكرية.