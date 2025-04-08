القوات الأمريكية تغادر مركز دعم أوكرانيا الرئيسي في أوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:27 مساءً - ذكر الموقع الإلكتروني للقيادة الأمريكية في أوروبا وإفريقيا أن الولايات المتحدة بدأت في نقل المعدات العسكرية والأفراد من منطقة مطار ياسينكا جنوب شرقي بولندا.

وجاء في بيان اعلى موقع القيادة الأمريكية في أوروبا وإفريقيا أن الجيش الأمريكي "يعلن عن إعادة الانتشار المخطط لها للمعدات العسكرية الأمريكية والأفراد العسكريين من مطار ياسينكا".

وأشار البيان إلى أن قرار الانتشار يأتي بهدف تحسين العمليات العسكرية وزيادة الكفاءة، مضيفا أن المعدات والأفراد سيتم نقلهم إلى موقع آخر في داخل البلاد.

ومن جانبه، أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أن القوات الأمريكية التي يجري سحبها من ياسينكا لن تغادر أراضي البلاد.

وأصبحت ياسينكا نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأمريكية في عام 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وعلى مدار3 أعوام حتى الآن، كانت المنطقة مركزا لوجستيا يمر عبره أكثر من 90% من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تزود بها دول حلف "الناتو" نظام كييف.

وأكدت موسكو مرارا أن عمليات ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يعيق التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، كما أنها "لعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي، كما شدد على أن الولايات المتحدة و"الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن "ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي".